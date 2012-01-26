На Черниговщине трое охотников отравились мясом дикого кабана

В Черниговской области три охотника госпитализированы после употребления в пищу мяса дикого кабана. Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.

Недалеко от с. Антоновичи Черниговского района бригада охотников, которая имела соответствующую лицензию на отстрел, застрелила дикого кабана. Мясо вепря разделили среди 14 членов бригады. Егерь из этого мяса приготовил шашлык и суп. Приготовленную еду употребляли 6 человек. Позже трое из них были госпитализированы с диагнозом "трихинеллез", что уже клинически подтверждено.

На данный момент состояние больных средней тяжести, назначено специфическое лечение.

Специалисты санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы проводят эпидемиологическое расследование очага источника распространения инфекции.

Справка УНИАН. Как определяет Универсальный словарь-энциклопедия, «трихинеллез - острое глистовое заболевание людей и животных, которое возникает после употребления зараженного трихинеллами мяса свиней и диких кабанов; симптомы: отек лицо, боль в мышцах; профилактика - санитарно-ветеринарный контроль мяса перед реализацией или потреблением».