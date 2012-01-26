Во Львове с рельсов сошел трамвай, никто не пострадал

Вчера во Львове с рельсов сошел трамвай. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на данные ЛКП „Львовэлектротранс”.

Как отмечается в сообщении, в 16.55 во Львове на улице Городокской (на повороте с улицы Черновицкой) с рельсов сошел трамвай №1. Задержка движения составляла 25 минут – с 16.55 до 17.20, после чего движение трамваев было возобновлено.

„Мы сейчас выясняем причины такой ситуации, вероятно, что все произошло из-за снижения температуры и обледенения рельсов. Материального ущерба нет, пострадавших тоже нет”, - сообщил заместитель директора по движению ЛКП „Львовэлектротранс” Олег БИЛОКУРЫЙ.