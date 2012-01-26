В Ужгороде открывают пункты обогрева

В областном центре Закарпатской области городе Ужгороде из-за значительного похолодания организуют пункты обогрева.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Как говорится в сообщении, из-за прогнозируемого значительного похолодания Ужгородский городской председатель Виктор ПОГОРЕЛОВ издал распоряжение организовать пункты обогрева, которые бы помогли предотвратить случаи переохлаждения людей во время морозов.

Такую рекомендацию, информирует пресс-служба, Ужгородская городская власть получила от министра МЧС Украины Виктора БАЛОГИ.

Сейчас, по данным пресс-службы, в Ужгороде открывают четыре пункта. В них люди смогут согреться, выпить горячего чая, получить в случае необходимости медицинскую помощь.

Пункты обогрева открывают в центре города и нескольких микрорайонах. Первый пункт уже организовали на площади Фенцика, перед зданием областной филармонии, с 26 января он уже будет принимать людей.

Справка УНИАН. По данным Закарпатского гидрометеоцентра, на ближайшие трое суток в Закарпатской области ожидается температура воздуха 5-10° мороза, в горах местами до 13-18° мороза.