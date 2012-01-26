В Крыму возбудили дело по факту загрязнения моря
09:55, 26 января 2012Новости регионов
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Ущерб - 4 млн. грн
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту сброса должностными лицами «Сакской водной компании» неочищенных стоков в Черное море в районе поселка Черноморское, которое, по информации специалистов, причинило 3,8 млн. грн. ущерба.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, предприятие сбрасывало нечистоты в море с очистных сооружений в прошлом году.
Дело возбуждено по части 2 статей 243 и 364 Уголовного кодекса Украины – загрязнение моря и злоупотребление служебным положением, которые привели к тяжелым последствиям.
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