На Львовщине „Мерседес” насмерть сбил двух пешеходов
08:58, 26 января 2012Новости регионов
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Превысил скорость движения
Во Львовской области водитель автомобиля «Мерседес» насмерть сбил двух пешеходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 18.10 на автодороге Киев в селе Розвадов Николаевского района.
Водитель «Мерседеса», 40-летний житель Борислава, превысил безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку (погодные условия) и совершил наезд на двух пешеходов – 37-летнего и 36-летнюю жителей села Рудники Николаевского района.
От полученных телесных повреждений пешеходы скончались на месте аварии.
По факту ДТП продолжается следствие.
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