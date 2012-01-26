На Львовщине „Мерседес” насмерть сбил двух пешеходов

Во Львовской области водитель автомобиля «Мерседес» насмерть сбил двух пешеходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 18.10 на автодороге Киев в селе Розвадов Николаевского района.

Водитель «Мерседеса», 40-летний житель Борислава, превысил безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку (погодные условия) и совершил наезд на двух пешеходов – 37-летнего и 36-летнюю жителей села Рудники Николаевского района.

От полученных телесных повреждений пешеходы скончались на месте аварии.

По факту ДТП продолжается следствие.