9-летняя девочка вынесла из пылающего дома 10-месячную сестру

В райцентре Балта Одесской области девятилетняя девочка вынесла из пылающего дома свою десятимесячную сестру.

По информации «Подробности-ТВ», пожар вспыхнул, когда девочки были дома одни. Мать ушла на вокзал получать передачу, а бабушка была у соседки.

Как рассказал инспектор Балтского райотдела Главного управления государственной техногенной безопасности в Одесской области Сергей АНТОНОВ, «когда мы приехали, они уже были у соседей. Мы ликвидировали пожар, и сейчас проводится расследование».

Огонь повредил кухню и коридор, но две жилые комнаты удалось спасти. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.