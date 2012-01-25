9-летняя девочка вынесла из пылающего дома 10-месячную сестру
17:48, 25 января 2012Новости регионов
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В райцентре Балта Одесской области
В райцентре Балта Одесской области девятилетняя девочка вынесла из пылающего дома свою десятимесячную сестру.
По информации «Подробности-ТВ», пожар вспыхнул, когда девочки были дома одни. Мать ушла на вокзал получать передачу, а бабушка была у соседки.
Как рассказал инспектор Балтского райотдела Главного управления государственной техногенной безопасности в Одесской области Сергей АНТОНОВ, «когда мы приехали, они уже были у соседей. Мы ликвидировали пожар, и сейчас проводится расследование».
Огонь повредил кухню и коридор, но две жилые комнаты удалось спасти. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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