В Ривном у 22-летнего заробитчанина изъяли взрывное устройство
15:45, 25 января 2012Новости регионов
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Приехал в город на заработки
В Ривном работники милиции изъяли самодельное взрывное устройство у 22-летнего жителя области, который приехал в областной центр на заработки.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, устройство состояло из двухлитровой банки, наполненной смесью серебристого цвета. К ней были подведены два провода.
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