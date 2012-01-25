В Ривном у 22-летнего заробитчанина изъяли взрывное устройство

В Ривном работники милиции изъяли самодельное взрывное устройство у 22-летнего жителя области, который приехал в областной центр на заработки.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, устройство состояло из двухлитровой банки, наполненной смесью серебристого цвета. К ней были подведены два провода.