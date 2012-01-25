На Тернопольщине открыта первая лаборатория по определению ГМО

Тернопольской областной хлебной инспекцией, которая вошла в состав Государственной инспекции сельского хозяйства Украины, открыта первая лаборатория в области, которая определяет наличие генно-модифицированных организмов в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.

Как сообщает Правительственный портал, лаборатория обеспечена современным оборудованием, необходимой нормативно-технической документацией и аттестована на проведение количественно-качественного определения ГМО методом полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени.

Кроме того, для проведения количественно-качественного определения ГМО используется амплификатор АНК-32 (производства России) и соответствующие тест-системы. Испытания проводятся в стерильных условиях.

Специалисты убеждены, что открытие такой лаборатории даст возможность осуществлять эффективный государственный контроль за беспечностью пищевой продукции и наличием или отсутствием в ней ГМО.

В частности, председатель Госсельхозинспекции Украины Сергей ТРИГУБЕНКО отмечает, что для проведения измерений с высокими аналитическими характеристиками и интерпретацией результатов лабораторных исследований, лабораторный потенциал Госсельхозинспекции будет значительно усилен.

«Мы планируем создать на базе существующих лабораторий – контрольно-лабораторную сетку, каждая лаборатория в которой будет осуществлять контроль и мониторинг на европейском уровне», - добавил С.ТРИГУБЕНКО.