Асфальт может провалиться в любом месте Киева

В Киеве много мест, где может произойти провал асфальта. Во всем виноваты изношенные сети, под которыми образовываются пустоты. Об этом газете "Сегодня" рассказали ученые.

«Проблемы есть на Телиги, на Щербакова, на 40-летия Октября, возле Лавры», - сказал завотделом инженерной геологии Института геологии НАН Украины Михаил Демчишин.

В свою очередь первый замглавы КГГА Александр Мазурчак заверил, что во время морозов «Киевэнерго» проведет обследование труб.

«Эти устройства покажут малейшие утечки, и будем устранять. А в 1,5-километровой зоне НСК в этом году установим датчики, которые подадут сигнал при малейшей утечке, пока вода еще не размыла яму», - сказал чиновник.

По данным «Киевводоканала» сейчас полностью изношено 20% сетей.

Напомним, утром, 24 января, в Святошинском районе столицы под асфальт провалился автомобиль.

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что прорвало водопровод и вода подмыла асфальт под тем местом, где стояла машина.