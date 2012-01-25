В Донецке будут работать мобильные пункты обогрева
При снижении температуры
В Донецке при снижении температуры воздуха до -20 градусов будут организованы мобильные пункты обогрева для всех нуждающихся.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что в настоящее время в городе функционируют пункты обогрева для людей без определенного места жительства, расположенные во всех девяти районах Донецка в территориальных центрах социального обслуживания.
Также на территории города, в Пролетарском районе, с 1994 года на постоянной основе функционирует приют для временного проживания и реабилитации бездомных лиц, который располагает 40 койко-местами.
Финансирование приюта и центров временного пребывания людей, не имеющих жилья, осуществляется из городского бюджета.