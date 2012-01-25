В Севастополе рассчитывают ликвидировать очереди в детсады

Власти Севастополя в 2012 году рассчитывают на 90 процентов сократить очередь в детские дошкольные учреждения, в которой на сегодня состоит 2300 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ. «Как планируется, к концу 2012 года, с введением в строй нескольких дошкольных учреждений, количество мест увеличится почти на 2 тысячи, что позволит снять остроту проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях», - сказал С.САВЕНКОВ. Чиновник добавил, что финансирование региональной программы развития дошкольного образования в городе Севастополе на 2011-2015 годы возросло в два раза.

По его информации, на сегодня детские дошкольные учреждения Севастополя посещает почти 13 тысяч детей.

Анализируя показатели в городском бюджете 2012 года относительно отрасли образования, а также ход реализации действующих в регионе пяти «образовательных» программ, С.САВЕНКОВ отметил, что в текущем году, «несмотря на все сложности бюджета, возросло финансирование основных региональных программ в отрасли образования, и в целом возрос бюджет самой отрасли - на 24,8 процента по сравнению с 2011 годом». По его словам, «Если в прошлом году бюджет отрасли „Образование” составлял 432 миллиона гривен, то в 2012 он запланирован в сумме 539 миллионов, что на 107 миллионов больше. Чиновник добавил, что «за счёт бюджета финансируется пять программ, сумма на которые увеличена почти на 3 миллиона 300 тысяч, что на 14 процентов больше предыдущего года».

По словам С.САВЕНКОВА, в текущем году на реализацию региональных программ в отрасли «Образование» планируется выделить около 34,5 млн.грн. В том числе, как сказал он, региональная программа «Учитель» будет профинансирована в сумме 12,8 млн.грн., программа развития образования «Школа-2015» - в сумме 1,4 млн. грн., программа развития в городе дошкольного образования на 2011-2015 годы – в сумме - 10 млн.грн., программа развития регионального русского языка в Севастополе в сумме 200 тыс. грн., программа капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений учреждений образования в городе. Севастополе на 2010-2012 годы - в сумме 10 млн.грн.

Справка УНИАН. Бюджет города Севастополя на 2012 год составил 1 млрд. 664 млн.грн.