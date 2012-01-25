На Винниччине создано 27 центров первичной медпомощи

В Винницкой области во всех районах создано 27 центров первичной медико-санитарной помощи как отдельных юридических лиц.

Как передает УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации Лидия ДИДЕНКО.

«В Винницкой области осуществлено разграничение первичного и вторичного уровней предоставления медицинской помощи путем создания во всех районах области 27 центров первичной медико-санитарной помощи как отдельных юридических лиц. С 1 января 2012 года начали работу еще 7 центров медико-санитарной помощи в г. Винница», - сказала Л.ДИДЕНКО.

По ее словам, таким образом полностью завершен первый этап разграничения, но еще не хватает оборудования этих центров аппаратурой и остается проблемой кадровое обеспечение. «После разграничения уровней предоставления медицинской помощи в области отслеживается сокращение в пределах 18% количества пациентов, которые сразу обращаются на вторичный уровень по узким специальностям. Мы сегодня не ставим такого препятствия никакому лечебному заведению, если приехал пациент, скажем, не по назначению, не к семейному врачу, а сразу к узкому специалисту, чтобы такого пациента не обслуживали. Но человек все равно должен обратиться к своему семейному врачу, чтобы познакомиться и в дальнейшем работать с ним (семейным врачом) более плодотворно», - сказала Л.ДИДЕНКО.

Она также отметила, что впервые за такой короткий промежуток времени удалось сделать ремонтные работы почти в 300 заведениях сельской медицины – это отремонтированные помещения, внутренние туалеты, централизованное водоснабжение (как холодная, так и горячая вода). Во врачебных амбулаториях удалось сделать ремонт на 80%.

«С первым этапом реформирования мы справились, актуален у нас вторичный уровень предоставления медицинской помощи, который предусматривает формирование госпитальных округов до конца 2012 года и новых типов заведений – это больницы интенсивного лечения, планового лечения, консультативно-диагностические центры, хосписы, больницы восстановительного лечения», - сказала Л.ДИДЕНКО.

В области действует 930 фельдшерско-акушерских пунктов и 186 врачебных амбулаторий.