В Херсоне откроют пункты обогрева бездомных

В Херсоне в связи с приближающимися холодами откроют пункты обогрева бездомных жителей города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра,городской голова Владимир САЛЬДО утвердил план мероприятий по организации работы комплексного пункта обогрева бездомных граждан.

В частности, городским коммунальным структурам поручено с 26 января обеспечить организацию комплексного пункта обогрева по ул. Молодежной с установкой палатки, оборудованной столами, скамейками, системой электроснабжения. В пункте обогрева должны быть средства гигиены и биотуалет.

Кроме того, В.САЛЬДО поручил организовать в данном пункте горячее питание за счет средств горбюджета и спонсорских средств, работу по сбору и выдаче теплой одежды, вывоз использованной одноразовой посуды.

Также будет организовано дежурство медработника и, при необходимости, машины скорой помощи. Предусмотрена организация охраны общественного порядка.

«Мы планируем, что пункт обогрева будет работать до наступления устойчивой теплой погоды», - отметил В.САЛЬДО.