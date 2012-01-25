В Киеве из-за гололедицы травмировались 725 человек

За прошлую неделю в медицинские заведения города Киева по поводу травмирования в связи с гололедицей обратились 725 граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета.

В частности, в период с 16 по 22 января 2012 года, за медицинской помощью обратились 621 взрослый и 104 ребенка.

Врачи настойчиво рекомендуют киевлянам и гостям столицы при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными и осторожными, особенно на скользких улицах, лестницах, во время пользования транспортными средствами, а также на зимних игровых площадках и пр.

Кроме того, отмечают медики, пожилым людям во время гололедицы целесообразно без особой надобности не выходить из дома, а если этого избежать невозможно – не спешить.

Еще одна рекомендация медиков на период гололедицы – полный отказ от алкоголя.