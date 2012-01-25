Черниговщина: руководитель почтового отделения украла соцвыплаты

В Черниговской области сотрудники Менского районного отдела внутренних дел возбудили уголовное дело в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи в одном из сел района по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области.

Женщина обманывала своих односельчан, которым из государственного бюджета должна была выплачиваться социальная помощь. Руководитель почтового отделения не сообщала гражданам, что они должны получить деньги, а сама расписывалась в ведомости и средства присваивала.

Правоохранители провели комплекс мероприятий, исследовали все документы, опросили жителей села, провели графологическую экспертизу, во время чего выяснили, что руководитель присвоила около 4 тыс. грн. социальной помощи, назначенной жительнице села. Кроме того, начальница почтового отделения соблазнилась даже на одноразовую социальную помощь двум женщинам, которые имеют почетное звание "Мать-героиня", на общую сумму около 18 тыс. грн.

По материалам проверки относительно бывшей начальницы почтового отделения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. По делу продолжается следствие.