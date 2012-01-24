Одесчина: в результате пожара погибли четверо детей
17:22, 24 января 2012Новости регионов
0
Отравились продуктами горения
Сегодня в селе Райки Великомихайловского района Одесской области погибли в результате пожара четверо детей.
Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, возгорание произошло в одной из комнат сельского дома. Двое мальчиков в возрасте одного и трех лет, а также 4- и 5-летние девочки отравились продуктами горения.
Сотрудники МЧС выясняют причину возникновения пожара.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter