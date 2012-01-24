Одесчина: в результате пожара погибли четверо детей

17:22, 24 января 2012
Новости регионов
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Отравились продуктами горения

Сегодня в селе Райки Великомихайловского района Одесской области погибли в результате пожара четверо детей.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, возгорание произошло в одной из комнат сельского дома. Двое мальчиков в возрасте одного и трех лет, а также 4- и 5-летние девочки отравились продуктами горения.

Сотрудники МЧС выясняют причину возникновения пожара.

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