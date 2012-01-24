В Закарпатье - рекорд по заболеваемости корью

В Закарпатской области за 24 дня нового 2012 года выявлен 91 случай заболевания корью, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, по итогам 2011 года в Закарпатской области выявлены 45 случаев заболевания корью, 43 из которых в ноябре-декабре. А уже с начала 2012 года выявлен 91 случай заболевания. В целом с начала роста заболеваемости по состоянию на сегодняшний день выявлены 134 случая кори.

В пресс-центре уточняют, что в структуре заболевших корью в Закарпатье 64,2% составляют дети в возрасте до 17 лет (86 случаев), 35,8% - взрослое население.

Из 134 закарпатцев, которые заболели корью, 120, или 89,5%, госпитализированы, летальные случаи не зарегистрированы.

Также в пресс-центре Управления здравоохранения уточняют, что по форме клинического хода у 45 больных (33,5%) легкий ход, у 83 больных (61,9%) – форма средней тяжести. Выявлены 6 больных с тяжелой формой (4,4%), из них 1 ребенок до года, который не привит.

В связи с повышением уровня заболеваемости на территории Закарпатской области по представлениям главных государственных санитарных врачей проведены 10 заседаний чрезвычайных противоэпидемических комиссий с утверждением комплексных межведомственных планов профилактических и противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с предложениями о выделении средств для прививок.

Также, по данным пресс-центра, на всех админтерриториях области проведены заседания штабов в лечебно-профилактических заведениях, изданы 20 приказов об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости корью и созданию штабов. «Продолжает приниматься комплекс медико-профилактических и противоэпидемических мероприятий», - информируют в управлении здравоохранения Закарпатской ОГА.