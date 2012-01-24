На Винниччине будут стимулировать подготовку семейных врачей

В Винницкой области планируется стимулировать молодежь к обучению на врачей общей практики семейной медицины за средства местных бюджетов при условии возвращения их на работу в село.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации Лидия ДИДЕНКО.

По ее словам, при формирования центров медико-санитарной помощи не хватает для полного обеспечения жителей Винницкой области надлежащим обслуживанием семейных врачей, поэтому рассматривается возможность поощрения обучения студентов, которые потом работали бы семейными врачами. «Мы уже имеем подтверждение из районов области относительно применения местных стимулов для поощрения обучения студентов из села, которые будут учиться за счет средств района, то есть по договору – это будет трехстороннее соглашение, согласно которому районная власть будет обеспечивать эту оплату, и в идеале, будет гарантировать жилье медицинскому работнику, который по окончании вуза, в соответствии с контрактом, вернется на работу», - рассказала Л.ДИДЕНКО.

Она отметила, что сторонами соглашения будет медуниверситет, проводящий обучение, а также студент, который обязывается вернуться работать семейным врачом в тот район, который будет финансировать его обучение.

«Я считаю, что такой подход, действительно, будет способствовать тому, что в сельскую местность будут ехать молодые специалисты, если они будут иметь там жилье, и дополнительные стимулы для того, чтобы работать по месту жительства», - сказала Л.ДИДЕНКО.