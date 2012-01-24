В Кривом Роге возле железнодорожной станции нашли артснаряды

23 января в Терновском районе Кривого Рога недалеко от железнодорожной станции «Грековатая» во время прокладки траншеи под газовую трубу экскаватором было выкопано 11 76-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Пиротехники Криворожского городского управления МЧС извлекли боеприпасы из почвы и обезвредила в безопасном месте.

Территория, где были найдены артснаряды, тщательно обследована, но дополнительные боеприпасы не обнаружены.



