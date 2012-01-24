В Кривом Роге возле железнодорожной станции нашли артснаряды
11:55, 24 января 2012Новости регионов
0
23 января в Терновском районе Кривого Рога недалеко от железнодорожной станции «Грековатая» во время прокладки траншеи под газовую трубу экскаватором было выкопано 11 76-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
Пиротехники Криворожского городского управления МЧС извлекли боеприпасы из почвы и обезвредила в безопасном месте.
Территория, где были найдены артснаряды, тщательно обследована, но дополнительные боеприпасы не обнаружены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter