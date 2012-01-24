37-летний рыбак умер от гипотермии

В с. Канава Тивровского района Винницкой области рыбак, провалившийся под лед на реке Южный Буг, умер от гипотермии.

Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 23 января от сельского председателя Канавы поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина на реке Южный Буг провалился под лед.

Местные жители вытащили потерпевшего на берег и передали врачам скорой помощи, однако мужчина умер.



