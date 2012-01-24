37-летний рыбак умер от гипотермии
10:50, 24 января 2012Новости регионов
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Провалился под лед
В с. Канава Тивровского района Винницкой области рыбак, провалившийся под лед на реке Южный Буг, умер от гипотермии.
Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 23 января от сельского председателя Канавы поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина на реке Южный Буг провалился под лед.
Местные жители вытащили потерпевшего на берег и передали врачам скорой помощи, однако мужчина умер.
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