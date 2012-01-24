Крым: за загрязнение моря - 3,4 млн долларов

Прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Крыма о взыскании 3,4 млн. долл. ущерба от загрязнения Черного моря с собственника сухогруза «Ибрагим-Яким», который год назад сел на мель возле мыса Тарханкута на западе крымского полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

В результате инцидента в воду попало более десяти тонн нефтепродуктов.

По данным пресс-службы, нарушитель правил судовождения не выполнил обязательства по погашению причиненного окружающей природной среде ущерба, поэтому крымская прокуратура обратилась в суд.

Как сообщал УНИАН, сухогруз «Ибрагим-Яким» с пятнадцатью членами экипажа, который шел под флагом Камбоджи с грузом металла из украинского города Николаев в Турцию, сел на мель в середине декабря 2010 года. Двенадцать сирийцев и трое индийцев, покинув судно на плоту, подали светодымовые сигналы и были доставлены на берег сотрудниками МЧС. Спустя некоторое время сухогруз сняли с мели.