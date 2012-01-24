Одещина: остаются обесточенными 15 населенных пунктов

В Одесской области остаются обесточенными 15 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 23 января аварийно-восстановительные бригады облэнерго продолжали работы по возобновлению электроснабжения на территории трех районов области (Измаильского, Болградского, Арцизского), где в ночь на 22 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) произошло падение 122 электрических опор, в результате чего было обесточено 49 населенных пунктов.

Для обеспечения электроснабжением важных объектов экономики и жизнеобеспечения, доставки в труднодоступные участки местности работников и оборудования в пострадавших районах от Главного управления МЧС в Одесской области работает мобильная оперативная группа.

В Измаильском районе создан штаб по ликвидации последствий. Развернут пункт обогрева.

По состоянию на 7.00 вторника в Измаильском и Болградском районах Одесской области остается возобновить электроснабжение в 15 населенных пунктах.

Объекты жизнеобеспечения в пострадавших районах работают в обычном режиме, все автодороги междугородного и пригородного движения открыты.

К восстановительным работам привлечены в целом 63 единицы техники и 168 человек.

В МЧС работает оперативная группа.