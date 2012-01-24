Днепропетровщина: десантники сдали кровь для онкобольных детей

110 военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск сдали свыше 30 литров донорской крови для онкобольных детей, которые лечатся в областной детской клинической больнице.

Об этом УНИАН сообщил представитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Аркадий РАДКИВСКИЙ.

По его словам, донорство десантников стало традиционным.

«За последних полгода медицинский персонал выездной бригады Днепропетровского банка крови уже трижды побывал у десантников, собрав для нужд больных детей свыше 400 литров крови», - отметил А.РАДКИВСКИЙ.

Одними из первых донорскую кровь сдали временно исполняющий обязанности начальника штаба бригады подполковник Артем ЛУЧНИКОВ и главный старшина бригады сержант Константин ЗУБОВ.

В целом каждый из военнослужащих сегодня сдал от 200 до 400 миллитров крови, после чего командование части предоставило им время для восстановления сил.