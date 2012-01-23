Полтавщина: в снежный затор попали 62 автомобиля

Сегодня в 09.00 на автодороге «Конотоп – Ромны – Пирятин» возле с. Белогорилка Лохвицкого района Полтавской области в результате сложных погодных условий в затор попали 50 легковых и 12 грузовых автомобилей, в которых находилось около 90 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На место происшествия были направлены оперативно-спасательные подразделения. Совместными действиями Лохвицкого филиала райавтодора и Лохвицкого районного отдела МЧС были организованы работы по ликвидации снежного заноса и очистке дороги.

Через два часа на данной автодороге движение транспорта было возобновлено в полном объеме.