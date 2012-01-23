Черниговщина: у двух человек подозревают корь

В Черниговской области два человека госпитализированы с подозрением на корь.

Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

В частности, в Бобровицком, Нежинском районах и городе Чернигове зарегистрировано по 1 больному с подозрением на корь. В двух случаях установлена эпидемическая связь с больными корью. Рабочий Дарницкого ремонтного завода в г. Киеве и студент Киевского авиационного института имели контакт с больным по комнате общежития. Сейчас оба мужчины госпитализированы.

В области продолжается круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации по кори.