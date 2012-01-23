Черниговщина: у двух человек подозревают корь
17:39, 23 января 2012Новости регионов
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Госпитализированы
В Черниговской области два человека госпитализированы с подозрением на корь.
Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.
В частности, в Бобровицком, Нежинском районах и городе Чернигове зарегистрировано по 1 больному с подозрением на корь. В двух случаях установлена эпидемическая связь с больными корью. Рабочий Дарницкого ремонтного завода в г. Киеве и студент Киевского авиационного института имели контакт с больным по комнате общежития. Сейчас оба мужчины госпитализированы.
В области продолжается круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации по кори.
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