В Крыму погиб начальник карьера
17:38, 23 января 2012Новости регионов
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Перемещал 1,5-тонный станок
В Крыму начальник карьера «Агармыш» (город Старый Крым) погиб при перемещении фрезеровочного станка весом 1,5 тонны.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.
Инцидент в токарном цеху механических мастерских карьера произошел на прошлой неделе.
«Начальник карьера, 1946 года рождения, получил тяжелый ушиб грудной клетки, оказавшись зажатым при опрокидывании станка. Пострадавший скончался во время транспортировки в больницу», - говорится в пресс-релизе.
Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию технических причин инцидента.
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