В Винницкой области от переохлаждения умер человек
15:42, 23 января 2012Новости регионов
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Обнаружили в выгребной яме
В с. Кусиковцы Литинского района Винницкой области в результате переохлаждения умер человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Тело погибшего обнаружила соседка в выгребной яме, находящейся в хозяйственной постройке. После этого тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в г. Винница. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Предварительно, причиной смерти является переохлаждение.
В целом, с начала 2012 года на территории Винницкой области зарегистрировано 7 случаев госпитализации людей из-за переохлаждения.
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