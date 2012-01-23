В Винницкой области от переохлаждения умер человек

В с. Кусиковцы Литинского района Винницкой области в результате переохлаждения умер человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Тело погибшего обнаружила соседка в выгребной яме, находящейся в хозяйственной постройке. После этого тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в г. Винница. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Предварительно, причиной смерти является переохлаждение.

В целом, с начала 2012 года на территории Винницкой области зарегистрировано 7 случаев госпитализации людей из-за переохлаждения.