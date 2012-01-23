В Киеве срочно очистят крыши домов от снега и сосулек

С целью предупреждения несчастных случаев от падения ледовых сосулек и снега первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил обеспечить своевременную очистку крыш и карнизов домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, балансодержатели остановок ожидания городского пассажирского транспорта должны в кратчайший срок очистить крыши павильонов остановок от снега и налединения.

К очисткам крыш и сливостоков зданий от ледовых сосулек будут привлекать профильные предприятия, ведомства и организации.

По словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО, первоочередно от сосулек будут очищать детсады, школы и медицинские учреждения.

В профильном управлении призывают быть осторожными и внимательными, передвигаясь по городу в период таяния льда. При возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. Также советуют ни в коем случае не заходить за специальные ограждения вблизи домов или деревьев.