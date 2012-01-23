В Крыму сошли две снежные лавины, жертв нет

В Крыму сегодня сошли две снежные лавины, жертв и пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

«С 10 до 14 часов на 51-52 километрах горного участка "Бахчисарайское шоссе" сошли две лавины. Первая объемом около 40, вторая - около 30 кубометров снега», - говорится в пресс-релизе.

Движение временно заблокировано. Дорогу пытаются очистить от снега.

Спасатели предупреждают жителей Крыма и туристов, что выезд на автомобиле или выход на прогулку в данный район опасны для жизни.