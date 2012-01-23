Запорожье: из замета освободили мужчину с двумя детьми

В Запорожской области сотрудники ГАИ спасли из замета мужчину с двумя детьми: 3-месячным младенцем и ребенком 3 лет.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Запорожской ОГА начальник отдела Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег БАЗАЙ.

По его словам, сообщение о том, что в одном из заметов в машине находится отец с 3-месячным ребенком, которого нет возможности покормить, и еще одним – 3-летним ребенком, поступила к правоохранителям 22 января во второй половине дня.

«Был направлен наряд - непосредственно чтобы вызволить детей: отец просил помощи, т.к. не было возможности кормить 3-месячного ребенка. Силами Бердянского взвода ДПС эта машина была из заноса вытянута с помощью дорожной техники. Люди доставлены до места обогрева, а в дальнейшем были в Бердянске оставлены у своих родственников», - сообщил О.БАЗАЙ.

Как сообщал УНИАН, 21-22 января в Запорожской области из-за обильных снегопадов в автомобильные заторы попало около 280 транспортных средств.