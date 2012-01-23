На Запорожье ядохимикаты хранятся в плохом состоянии

В Запорожской области 85 из 89 хранилищ запрещенных к применению средств защиты растений находятся в состоянии, представляющем угрозу для здоровья населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, об этом заявил на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности заместитель главного санитарного врача Запорожской области Олег ЗЫКИН.

«На сегодняшний день на территории Запорожской области около 250 тонн ядохимикатов, которые непригодны к использованию. И из 89 хранилищ запрещенных к применению средств защиты растений только 4 имеют паспорта на хранение ядохимикатов. Остальные находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют угрозу для здоровья и жителей ближайших населенных пунктов», – констатировал О.ЗЫКИН.

В связи с этим власти Запорожской области рассматривают вопрос о создании единого склада ядохимикатов.