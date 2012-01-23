Запорожье: из-за непогоды приостановлены занятия в 44 школах

В Запорожской области из-за непогоды сегодня не работают 44 школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Запорожской ОГА начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВЕРОЗУБОВ.

«Всего в связи с погодными условиями в регионе сегодня приостановлены занятия в 44 школах 17 районов области», - сказал он.

По его словам, в связи с этим сегодня за парты не сели 15 тыс. 500 школьников.

«Пусть лучше дети день-два посидят дома, но не будет никаких рисков», - пояснил ситуацию председатель Запорожской ОГА Александр ПЕКЛУШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 января в результате непогоды в Запорожской области на дорогах возникали многочисленные заносы, заметы и заторы на дорогах, из которых, по данным ГУ МЧС в Запорожской области, за двое суток непогоды спасатели высвободили около 500 автомобилей.