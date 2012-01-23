Виннитчина: на реформы здравоохранения дадут 189 млн

В Государственном бюджете на реформирование отрасли здравоохранения Винницкой области в 2012 году предусмотрено 189 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

По его словам, 33 млн. грн. отдельной строкой распределено на стимулирование оплаты труда врачей в сельской местности.

Также планируется, что в феврале в область поступят 40 автомобилей высшего класса для предоставления экстренной медицинской помощи, которые закуплены за счет государственного бюджета на сумму более 27 млн. грн. «В частности, наши медицинские заведения получат 6 реанимобилей наивысшего класса С», - добавил Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, Винницкая область вошла в «пилотный» проект по реформированию отрасли здравоохранения Украины.