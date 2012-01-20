Хмельниччина сэкономила на медзаведениях 13 млн. грн

В Хмельницкой области за 2011 год в результате оптимизации медицинских заведений и коечного фонда сэкономлены 13 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА на брифинге.

“За прошлый год в области сокращены 592 больничные койки. Мы также объективно посмотрели, какие медицинские заведения годами не выполняли возложенных на них функций. А поэтому при участии общин и медиков были реформированы 6 сельских участковых больниц в амбулатории, 11 сельских врачебных амбулаторий временно реформированы в ФАПы, а 30 ФАПов, которые обслуживали менее 200 жителей, переведенные в пункты приема больных”, - отметил он.

По словам В.ЯДУХИ, сэкономленные средства от оптимизации (13 млн. грн.) направлены на улучшение материально-технической базы заведений здравоохранения.

“Областная власть поставила задачу – медицинские услуги должны максимально приблизиться к людям. Сюда входит расширение сети амбулаторий общей практики и семейной медицины. Убежден, что каждая центральная районная больница будет иметь медицинское оснащение уровня областного”, - заявил В.ЯДУХА.