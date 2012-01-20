В Киеве водитель автомобиля сбил мужчину

В Деснянском районе Киева, на улице Закревского, вчера около 19.00 водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ города Киева, по предварительным данным, 30-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил ушиб тела, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой голени и был доставлен в больницу.

Столичная ГАИ просит свидетелей предоставить информацию о ДТП по телефону горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063) 7682020.

В ГАИ отмечают, что в прошлом году на автодорогах столицы с участием пешеходов произошло 1070 автопроисшествий, в которых 104 человека погибли и 1044 получили травмы разной степени тяжести.