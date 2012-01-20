В Крыму подростки изнасиловали 9-летнего мальчика

В Крыму сотрудники милиции задержали двух несовершеннолетних, 15 и 13 лет, по подозрению в изнасиловании 9-летнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

По информации ведомства, 19 января 35-летняя жительница одного из евпаторийский поселков сообщила в милицию об изнасиловании сына двумя неизвестными на территории гаражного кооператива. Инцидент произошел в конце декабря 2011 года.

Милиция задержала двух подозреваемых.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 Уголовного кодекса - "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего, или повлекшее тяжелые последствия".

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет тюрьмы.