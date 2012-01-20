Тернопольщина: из-за кори прекращена учеба в сельской школе

В Тернопольской области из-за кори прекращена учеба в общеобразовательной школе села Дарахов Теребовлянского района.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель главного санитарного врача области Нинель ЦЯПА, соответствующее решение приняла вчера противоэпидемическая комиссия областной санэпидемстанции в связи с тем, что в школе заболели 87 детей.

«Всего заболели 28% детей, которые учатся в школе, поэтому было принято решение приостановить обучение. Зафиксировано 8 случаев кори», – сказала Н.ЦЯПА.

«Все, кто заболели корью, дети из села Тютьков. Дети не привиты, не имеют иммунитета, они вместе ходили с вертепом и произошло одномоментное заражение. Сейчас все эти дети госпитализированы, они находятся на стационарном лечении», – заметила Н.ЦЯПА.

Поскольку инкубационный период кори длится 21 день, на протяжении этого времени медики будут наблюдать за детьми, чтобы выяснить, не заразились ли и другие ученики.

Карантин в школе будет продолжаться ориентировочно одну-две недели.

«В целом ситуация по району не является критической, эпидпорог ни в районе, ни в области не превышен, здесь речь идет исключительно о локализованном очаге инфекции», – сказала Н.ЦЯПА.

В школе села Дарахов обучается 307 детей, в том числе и из прилегающих сел.