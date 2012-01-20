В Киеве из-за гололедицы травмировались 625 лиц
13:57, 20 января 2012Новости регионов
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С 14 по 19 января
По оперативным данным, с 14 по 19 января в травмпункты Киева обратилось 625 лиц, потерпевших от гололедицы, среди пострадавших – 478 взрослых и 147 детей.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения столичной городской государственной администрации.
Главное управление здравоохранения советует киевлянам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а в случае травмирования обязательно обращаться к врачу.
Как сообщал УНИАН, по данным врачей, по Украине в связи с гололедицей на 30% возросло количество обращений граждан в травмпункты.
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