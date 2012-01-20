В Киеве из-за гололедицы травмировались 625 лиц

По оперативным данным, с 14 по 19 января в травмпункты Киева обратилось 625 лиц, потерпевших от гололедицы, среди пострадавших – 478 взрослых и 147 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения столичной городской государственной администрации.

Главное управление здравоохранения советует киевлянам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а в случае травмирования обязательно обращаться к врачу.

Как сообщал УНИАН, по данным врачей, по Украине в связи с гололедицей на 30% возросло количество обращений граждан в травмпункты.