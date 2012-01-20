В Херсонской области в затопленном карьере утонул рыбак.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 19 января в Голопристанский райотдел милиции поступила информация о том, что накануне вечером ушел на рыбалку и не вернулся 61-летний местный житель.

Были организованы поиски пропавшего. На льду затопленного Кардашинского карьера у проруби были обнаружены вещи пропавшего, а около 13.00 в воде обнаружили тело рыбака.

Проводится расследование.