В Херсонской области в затопленном карьере утонул рыбак
13:18, 20 января 2012Новости регионов
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61-летний местный житель
В Херсонской области в затопленном карьере утонул рыбак.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 19 января в Голопристанский райотдел милиции поступила информация о том, что накануне вечером ушел на рыбалку и не вернулся 61-летний местный житель.
Были организованы поиски пропавшего. На льду затопленного Кардашинского карьера у проруби были обнаружены вещи пропавшего, а около 13.00 в воде обнаружили тело рыбака.
Проводится расследование.
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