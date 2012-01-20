В Тернопольской области провалился под лед мужчина

12:29, 20 января 2012
Новости регионов
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И сразу пошел на дно

В Тернопольской области провалился под лед и погиб 57-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера на реке Серет вблизи села Лисичники Залещицкого района.

Местный житель, выйдя на реку, провалился под лед и сразу пошел на дно. Люди, которые были свидетелями произошедшего, не смогли ему помочь.

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