На Черниговщине из-за ненастья обесточены 5 населенных пунктов
11:35, 20 января 2012Новости регионов
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Повреждение линий электроснабжения
В Черниговской области вследствие ненастья обесточены 5 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, ночью произошло повреждение линий электроснабжения. Отключены 2 ЛЭП 10 кВ, обесточено 14 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов на территории Черниговского и Корюковского районов.
Аварийно-восстановительные работы проводит ПАО «Черниговоблэнерго».
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