На Черниговщине из-за ненастья обесточены 5 населенных пунктов

Повреждение линий электроснабжения

В Черниговской области вследствие ненастья обесточены 5 населенных пунктов. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, ночью произошло повреждение линий электроснабжения. Отключены 2 ЛЭП 10 кВ, обесточено 14 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов на территории Черниговского и Корюковского районов. Аварийно-восстановительные работы проводит ПАО «Черниговоблэнерго».

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