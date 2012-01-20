В Крыму сегодня объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на пятницу, 20 января, и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-служба республиканского ведомства.

По ее информации, в районе плато горы Ай-Петри возможен сход снежных лавин.

На полуострове сохранится гололедица, при этом ожидается усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

«Ограничьте до минимума выезды на транспорте, посещение горных массивов, воздержитесь от самостоятельных выходов в лес. При порывах ветра остерегайтесь находиться вблизи обледеневших электропроводов, ветхих строений и сухих деревьев», - просят спасатели.