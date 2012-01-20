От столкновения микроавтобуса с фурой погибли 9 человек

В Ривненской области из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 9 человек, еще 8 травмированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17.10 19 января на 2-м км автодороги западного подъезда к г. Ривному (между селами Большая Омельяна и Вересневое) произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который перевозил 17 пассажиров, с грузовым автомобилем Renault.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 человек (два человека скончались в больнице) и 8 человек (из них трое детей и трое подростков) с травмами различной степени тяжести госпитализировано в больницы Ривного.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Ривненской области.