Ликвидировали группы, распространявшие героин и трамадол

В Донецкой и Николаевской областях работниками УБОП пресечена деятельность организованных преступных групп, которые занимались распространением героина и трамадола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

В частности, в Николаевской области разоблачена ОПГ, участники которой специализировались на сбыте тяжелого наркотика. Тремя злоумышленниками, которые перевозили и сбывали героин, руководила 50-летняя женщина.

В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

А в Донецкой области четверо жителей занимались распространением трамадола. Эта «бригада» во главе с 26-летним ранее судимым жителем Донецка наладила канал поставок препарата на территорию региона и создала сеть его сбыта.

В ходе обысков по месту проживания участников организованной преступной группы и в их автомобилях обнаружены и изъяты трамадол, пистолет, поддельный паспорт.

Эти злоумышленники также предстанут перед судом по обвинениям, предусмотренными ст. 307, а также по ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Сейчас расследование по указанным делам завершено и они направлены в суд. Фигурантам угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.