На Житомирщине возобновили работу 112 детсадов

В Житомирской области в прошлом году была возобновлена работа 112 детсадов, что позволило охватить дошкольным образованием около тысячи малышей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на торжествах по случаю открытия в селе Кмитов Коростышивского района к празднику Крещения нового детсада на 20 мест сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, "по показателям охватывания дошкольным образованием детей 5-летнего возраста и возобновления работы дошкольных учебных заведений Житомирская область заняла в 2011 году первое место в государстве".

Он уточнил, что в целом в регионе нужно еще возобновить работу 300 детсадов.

"Сегодня мы открываем новый детский садик, на строительство и оборудование которого из бюджетов разных уровней направлено около 600 тысяч гривен", - отметил С.РЫЖУК.