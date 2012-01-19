На Полтавщине запретили эксплуатацию 87 опасных лифтов

Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 87 лифтов в Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола сообщил начальник Управления Госгорпромнадзора в Полтавской области Сергей ЩЕРБАК.

По его словам, специалисты управления опломбировали опасные лифты.

«В областном центре таких лифтов насчитали 57. Если в Кременчуге и Комсомольске обслуживающие предприятия пытаются ремонтировать их вовремя, то в Полтаве с этим вопросом значительно хуже ситуация. В областном центре часто не находят средства и на техническую экспертизу», - сказал С.ЩЕРБАК.

Он отметил, что за эксплуатацию лифтов отвечают собственники дома, и когда лифт отрабатывает 25 лет, они должны произвести оценку его технического состояния. Стоимость такой проверки в среднем обходится в 3 тыс. грн.

«Если же заключение специалистов о согласовании работы лифта отсутствует, Госгорпромнадзор запрещает его эксплуатацию», - объяснил С.ЩЕРБАК.

Он также отметил, что в Комсомольске обслуживающее предприятие имеет запас необходимых деталей, поэтому лифт на ремонте там простаивает максимально короткие сроки.