В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины

17:08, 19 января 2012
Новости регионов
1

Личность устанавливается

В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, фрагменты тела были обнаружены в контейнере для мусора сегодня утром дворниками в одном из дворов в Дзержинском районе города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter