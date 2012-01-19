В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, фрагменты тела были обнаружены в контейнере для мусора сегодня утром дворниками в одном из дворов в Дзержинском районе города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело.