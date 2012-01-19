В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины
17:08, 19 января 2012Новости регионов
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Личность устанавливается
В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, фрагменты тела были обнаружены в контейнере для мусора сегодня утром дворниками в одном из дворов в Дзержинском районе города.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело.
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