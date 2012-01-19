В Керчи милиционер погиб под колесами автомобиля
14:53, 19 января 2012Новости регионов
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Переходил дорогу
В Керчь сотрудник патрульно-постовой службы погиб в результате наезда легкового автомобиля.
Инцидент произошел в ночное время на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.
Автомобиль «Субару» наехал на 24-летнего сержанта милиции, переходившего дорогу, в 22.30 17 января.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).
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