Киевщина: сотрудника ГАИ сбила иномарка

В Киевской области инспектора Отдела ГАИ Бориспольского горотдела милиции во время оформления ДТП сбила иномарка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

По их данным, это произошло на 20-ом километре автодороги Киев-Днепропетровск. Автомобиль сбил инспектора и протянул его около 10 метров.

На сегодняшний день врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое, говорится в сообщении.

По словам медиков, правоохранитель получил многочисленные забои мягких тканей, отделов позвоночника, гематомы и в настоящее время продолжает стационарное лечение в центральной районной больнице.

Как проинформировали в ГУ МВД, в тот вечер 32-летний капитан милиции Александр СЕМЕНЕНКО вместе со своим напарником прибыли на служебном автомобиле для оформления ДТП. Там недалеко от села Старое киевлянин на «Фиате» не справился с управлением и попал в кювет.

«Выставляя ограждающие конусы на месте происшествия, капитан почувствовал сильный удар в поясницу, а от забития головы мужчина вообще потерял сознание», - отметили в милиции, добавив, что в сотрудника ГАИ врезался «Шевроле-Авео» под управлением 20-летнего студента. Не выбрав безопасной скорости и не учтя дорожных условий, юноша сбил правоохранителя.

По факту ДТП милиция возбудила уголовное дело по ст.286 уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится следствие.