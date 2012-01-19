В Одессе горит ресторан-корабль
12:25, 19 января 2012Новости регионов
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Клубы дыма видно из центра
Утром в районе одесского пляжа «Аркадия» начался пожар в ресторане-корабле «Ассоль» - клубы дыма видно даже из центра Одессы.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько пожарных расчетов МЧС, прибывших к месту происшествия, тушат огонь, языки которого вырываются через окна ресторана.
Ликвидации пожара мешает узкий подъезд к объятому пламенем ресторану.
Как сообщалось, в ночь на 18 января в районе «Аркадии» горел ресторан «Стронг хауз», однако очаг пожара, возникший на летней площадке заведения, удалось быстро локализировать и потушить. Никто из посетителей и работников ресторана не пострадал.
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